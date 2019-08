Calciomercato Napoli, Ounas in uscita: può andare al Lille

Il giocatore algerino è pronto a lasciare la Serie A per tornare in Ligue 1: c'è il Lille, ma occhio anche al Nizza.

Lozano è in arrivo, Icardi e James Rodriguez rimangono gli obiettivi per sollevare sensibilmente l'asticella. Qualche cambiamento offensivo comunque vada per il , che nei prossimi giorni dovrà cedere almeno un giocatore. Che risponde al nome di Adam Ounas.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il giocatore algerino, reduce dalla vittoria in Coppa d'Africa, piaceva al , ma i rossoblù sono concentrati sull'acquisizione di Defrel, sopratutto vista la richiesta del Napoli per lo stesso Ounas: troppo alta in vista di un obbligo di riscatto nel 2020.

E così Ounas potrebbe presto tornare in , magari per giocare la : il , secondo Il Mattino, è infatti sulle sue tracce. Resta da capire se il team transalpino accetterà i 3 milioni per il prestito e l'obbligo di riscatto a 22 milioni.

Su Ounas c'è anche il , altra squadra interessata a portarlo tra le proprie fila entro la fine del calciomercato estivo. Chiuso l'affare Lozano, il Napoli potrà cedere l'ex , mai stabilmente nei piani azzurri e sempre in blico tra permanenza e addio.

Classe 1996, Ounas ha giocato diciotto partite nell'ultimo campionato di , siglando tre reti. In potrebbe dimostrare di essere pronto a grandi palcoscenici anche da titolare, cosa che il Napoli e Ancelotti non possono garantire.