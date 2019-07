Calciomercato Napoli, Milik può partire: piace al Betis e in Bundesliga

Arkadiusz Milik non è uno degli incedibili del Napoli: il polacco ha corteggiatori in Spagna (Betis Siviglia) e Germania.

La rotonda vittoria in amichevole sui campioni d’Europa del ha consegnato certezze al dopo le prove precedenti non eccelse contro e : tra coloro che hanno trovato il goal c’è Milik, autore del momentaneo 0-2.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Proprio il polacco è al centro di ragionamenti da parte della società: cederlo per tentare l’assalto a un altro profilo o tenerlo e dargli fiducia? Al momento sembra prevalere la prima ipotesi, alla luce della volontà di fare un passo in avanti e migliorarsi in un reparto delicato come l’attacco.

L'articolo prosegue qui sotto

Sfumato Pépé, De Laurentiis potrebbe far partire l’assalto a Icardi che ora è più lontano dalla , vicina a Lukaku. Con Milik sullo sfondo a fare da cornice.

Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, l’ex piace parecchio al Betis e a diversi club di : in particolare gli andalusi hanno già sondato il terreno con decisione, considerati gli intoppi nati nella trattativa con l’ per Borja Iglesias.

Il fatto che non si registrino movimenti per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 è un indizio da non sottovalutare: le possibilità che Milik lasci il Napoli sono ora più elevate rispetto a qualche mese fa, quando tutto sembrava rose e fiori. Prima delle variabili impazzite del mercato che rischiano di stravolgere completamente i piani di chiunque.