Calciomercato Napoli, Lozano balza in pole: 42 milioni al PSV

Sfumato Pepè e visto lo stallo per James, il Napoli torna all'arrembaggio per Lozano: pronti i 42M della clausola rescissoria, intanto intriga Werner.

A volte ritornano. Dopo aver visto sfumare Pepè - finito all' - e con James Rodriguez in fase di stallo, il si rifionda su Hirving Lozano. Il primo obiettivo venuto fuori per l'attacco, complici scenari di mercato che stanno complicando le strategie azzurre, è di nuovo caldo.

Il 'Corriere dello Sport' evidenzia come il club di De Laurentiis sia tornato alla riscossa col Eindhoven per il messicano classe '95: sul piatto, il Napoli è pronto a mettere i 42 milioni di euro della clausola rescissoria.

Più o meno quanti ne servono per arrivare ad James, che vorrebbe approdare alla corte di Ancelotti ma è 'prigioniero' delle condizioni dettate dal e dalla ferma volontà dei partenopei di non accettare condizioni d'acquisto ritenute sfavorevoli.

Ecco spiegato il prepotente ritorno di fiamma per Lozano, certificato dai contatti tra Giuntoli e l'agente del calciatore Mino Raiola: trattativa non semplice, ma qualora il Napoli dovesse convincersi definitivamente allora la strada potrebbe farsi in discesa.

Lozano ma non solo però, perchè 'Tuttosport' parla di un interesse degli azzurri per Timo Werner: bocca da fuoco del classe '96, è anch'esso uno dei profili nei radar del Napoli. Ipotesi intrigante, ma magari senza dimenticare la suggestione Icardi.