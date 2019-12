Calciomercato Napoli, Lobotka vicino: col Celta ballano 2 milioni

Summit tra Napoli e Celta Vigo per Lobotka: gli azzurri offrono 16 milioni più 2 di bonus, gli spagnoli ne chiedono 20 totali. Le parti si avvicinano.

Il vede sempre più da vicino Stanislav Lobotka. Fumata bianca col Vigo che pare essere ormai prossima, soprattutto dopo l'incontro avvenuto in .

Come riferito da 'Sky', a Madrid è andato in scena un vertice tra il club azzurro e quello galiziano in cui sono stati mossi passi in avanti per il trasferimento del centrocampista alla corte di Gattuso.

Il Napoli mette sul piatto 16 milioni più 2 di bonus, il Celta ne chiede 20 complessivi: una forbice di 2 milioni dunque, che non sembra rappresentare un ostacolo insormontabile per la buona riuscita dell'affare.

L'ultima parola - a questo punto decisiva - sarà quella del patron degli spagnoli Carlos Mouriño: Lobotka e il Napoli, infatti, sono già d'accordo.