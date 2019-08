Calciomercato Napoli, Llorente ad un passo: potrebbe firmare lunedì

In attesa di vedere come si evolverà il caso Icardi, il Napoli chiude per Fernando Llorente. La firma dell’attaccante potrebbe arrivare lunedì.

Chiusa la sua avventura al , Fernando Llorente si è guadagnato un posto tra i grandi protagonisti della sessione estiva di calciomercato. Il nome dell’attaccante spagnolo nelle ultime settimane è stato accostato a quello di vari club e, a quanto pare, a riuscire ad avere la meglio sulla nutrita concorrenza è stato il .

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, il club partenopeo si è assicurato la punta 34enne che nella passata stagione ha sfiorato il titolo di campione d’Europa con gli Spurs. L’operazione dovrebbe andare definitivamente in porto già nelle prossime ore quando Cristiano Giuntoli chiuderà con i procurato del giocatore che a Napoli troverà ad attenderlo un biennale con opzione per la terza stagione da 2,5 milioni a stagione (secondo Il Mattino saranno 4 i milioni all’anno).

Compiuti gli ultimi necessari, Llorente dovrebbe apporre la firma sul nuovo contratto nella giornata di lunedì e successivamente si aggregherà subito al gruppo guidato da Carlo Ancelotti per provare ad essere tra i convocati per la sfida che vedrà gli azzurri impegnati il 31 agosto contro la , squadra nella quale ha militato per due stagioni.

L’arrivo di Llorente potrebbe anche voler dire l’addio alla suggestione Icardi. L’argentino è attratto dalla Juventus, ma la trattativa con l’ è tutt’altro che in discesa. Qualora la fumata bianca non dovesse arrivare, il Napoli potrebbe tornare alla carica in extremis mettendo sul piatto 20 milioni più il cartellino di Milik, oltre che un quinquennale da 6,5 milioni a stagione per il giocatore.