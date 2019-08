Calciomercato Napoli, Llorente c'è: domani possibile fumata bianca

Il Napoli offre un biennale da 2,5 milioni annui a Llorente per essere il vice-Milik: lunedì pomeriggio Giuntoli chiamerà il suo agente per chiudere.

Domani può essere la giornata di Fernando Llorente al . Superata la ieri sera al Franchi con un pirotecnico 4-3 nella prima giornata di , i partenopei ora sono pronti a chiudere l'affare legato all'ex .

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', lunedì pomeriggio intorno alle ore 16.00 Cristiano Giuntoli dovrebbe chiamare Jesus Llorente, fratello e manager dell'attaccante spagnolo, che in Serie A ha già vestito la maglia della .

Questa telefonata sarà decisiva per la buona riuscita dell'affare, con il Napoli disposto a offrire un biennale da 2,5 milioni di euro annui a Llorente. Il ruolo della punta iberica sarà quello di alternativa ad Arkadiusz Milik.

Nei giorni scorsi il Napoli aveva di fatto bloccato il giocatore fino a lunedì, motivo per cui, qualora la chiamata dovesse andare a buon fine, già domani è prevista una fumata bianca per l'arrivo di Llorente in azzurro.