Calciomercato Napoli, Icardi il grande obiettivo: contatti anche con Insigne

Il Napoli ha individuato in Mauro Icardi l’attaccante da regalare a Carlo Ancelotti. De Laurentiis chiama Wanda Nara, serve una risposta.

Il è stato certamente tra i club che più si è mosso in questa sessione estiva di calciomercato ma, da qui alla chiusura delle trattative, con ogni probabilità piazzerà altri importanti colpi che renderanno la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti ancora più forte e competitiva.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come riportato dal Corriere della Sera , per un Lozano che si avvicina c’è un James Rodriguez che si allontana. L’asso colombiano è diventato improvvisamente un uomo estremamente importante per Zinedine Zidane ed il , visti i contemporanei infortuni nel reparto avanzato di Asensio, Hazard e Rodrygo. Tutto lascia pensare che sarà quindi Lozano del il prossimo giocatore a sbarcare all’ombra del Vesuvio, ma il vero grande colpo che il Napoli ha intenzione di piazzare è un altro: .

Lorenzo Insigne , ma anche altri suoi compagni di squadra, ha già contattato l’attaccante argentino per il quale il Napoli potrebbe rappresentare l’opzione più semplice dalla quale ripartire.

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riportato dal Tuttosport , anche A urelio De Laurentiis si è mosso in prima persona contattando telefonicamente Wanda Nara , ma la posizione del patron del club azzurro è chiara: il tutto va chiuso entro l’inizio della prossima settimana.

Quello di De Laurentiis non va visto come un ultimatum, ma come la volontà di chiudere presto o almeno avere la possibilità, in caso di fumata nera, di disporre del tempo per individuare un’altra punta centrale.

Di fatto il discorso potrebbe essere abbastanza in discesa, visto che ci sarebbe un accordo verbale con il giocatore e che anche con l’ si sarebbero fatti passi avanti sulla base di una cessione a titolo definitivo a fronte di un esborso da 60 milioni più bonus, ma il passo definitivo non è ancora arrivato.