Calciomercato Napoli, Hysaj nel mirino del Tottenham: corsa contro il tempo

Hysaj lascerà il Napoli a meno di sorprese, il Tottenham spera di portarlo a Londra prima della chiusura del calciomercato inglese.

Pochi giorni al gong, alla chiusura del calciomercato estivo inglese. La finestra di Premier League, infatti, si concluderà l'8 agosto e prima di allora tutte le squadre dovranno, volenti o nolenti, aver completato tutta la propria rosa. Tra queste il, decisa a puntare su

Come noto da tempo il difensore albanese vuole lasciare il per una nuova avventura, in o all'estero. La ha rallentato la corsa per portarlo alla corte del suo ex maestro Sarri, mentre il Tottenham sembra accelerare in questi ultimi giorni di calciomercato.

Secondo il Sunday Express, il Tottenham è disposto ad entrare nell'asta per Hysaj e strappare il giocare alla concorrenza. Sopratutto perchè Trippier è stato ceduto e l'infortunio di Juan Foyth ha ridotto all'osso le possibilità di Pochettino, che guarda a Napoli con massimo interesse.

Il Napoli chiede venti milioni per Hysaj, cifra che il Tottenham vorrebbe ridurrre in virtù della grossa spesa operata per Ndombele e ha di fatto limitato altri investimenti in questa sessione estiva.

Di certo, a meno di sorprese, Hysaj lascerà il Napoli come evidenziato dall'agente Giuffrida:

"Noi ed il Napoli eravamo d'accordo a lasciar partire il ragazzo, che vuole provare nuove esperienze, vuole respirare nuova aria e tornare sui suoi livelli. Inoltre io non posso mettere in competizione nello stesso ruolo due miei giocatori".

Questione di tempo dunque per la cessione di Hysaj: