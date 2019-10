Calciomercato Napoli, Haland intriga: pressing sul Salisburgo

Erling Braut Haland, attaccante classe 2000 del Salisburgo rivale del Napoli in Champions, ha stregato gli azzurri pronti a bussare agli austriaci.

Lui si chiama Erling Braut Haland, e rappresenta l'ultima suggestione di mercato del . Prossimo avversario degli azzurri in , il baby prodigio norvegese intriga il club di De Laurentiis pronto a bussare alla porta del .

Classe 2000, Haland è la punta di diamante della formazione austriaca inserita nel girone europeo degli uomini di Ancelotti: fisico e talento sono il biglietto da visita con cui Haland sta salendo alla ribalta sul palcoscenico continentale.

Il suo profilo è da tempo inserito nei database del Napoli, ma come spiega il 'Corriere dello Sport' la doppia sfida di Champions (dove Haland ha fatto la storia con la tripletta record al Genk) alle porte rappresenta l'occasione giusta per alimentare la traccia: rivale da tener d'occhio, ma anche pezzo pregiato su cui ragionare in entrata.

Salisburgo miniera d'oro, perchè oltre all'attaccante scandinavo i partenopei strizzano l'occhio ad un altro gioiellino del club Red Bull: Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese anch'egli 2000 già apprezzato nell'incrocio tra le due squadre in della scorsa stagione. Napoli-Salisburgo si gioca anche sui tavoli del mercato.