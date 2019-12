Calciomercato Napoli, Ghoulam in partenza: andrà al Marsiglia

Dopo appena cinque presenze stagionali, Ghoulam è pronto a lasciare il Napoli: lo attende la Ligue 1 e il Marsiglia.

Il cambio della panchina azzurra non ha cambiato il suo destino. Faouzi Ghoulam è ad un passo dal ritorno in , per cominciare una nuova avventura in seguito ad una prima parte di annata vissuta da fantasma in quel di . Nel suo futuro c'è il .

Segui la Ligue 1 in diretta streaming su DAZN

Secondo Repubblica, infatti, Ghoulam ha le valigie pronte per approdare in Ligue 1 nelle prossime settimane, con Gattuso che ha chiesto un terzino proprio per sostituire il partente giocatore algerino. Summit di calciomercato los corso sabato insieme a Giuntoli e De Laurentiis per valutare tale possibile acquisto, oltre ad un regista.

L'affare Ghoulam-Marsiglia dovrebbe andare in porto in prestito, con il Napoli che getterà così le basi per per Morgan Sanson e Nemanja Radonjic, rispettivamente interno ed esterno offensivo del club francese che piacciono, e non poco, alla società partenopea.

Sembra ormai essere stato superato anche il , anch'esso interessato a Ghoulam. Quest'ultimo, che dovrebbe in teoria aver recuperato dall'infortunio muscolare accusato a fine ottobre, quando era a destinazione ha giocato appena cinque gare in azzurro, per appena 300 minuti totali.

Un cambio repentino per Ghoulam, un tempo imprescindibile del Napoli: quella in corso è la sua settima stagione in azzurro, ma stavolta sembra veramente arrivato il tempo dei saluti dopo mesi da comprimario, ai box per scelta tecnica e problemi fisici.

In scadenza con il Napoli nel 2022, Ghoulam tornerà in Ligue 1 dopo gli anni al , squadra in cui è cresciuto e da cui De Laurentiis lo ha prelevato nel gennaio del 2014 per 6 milioni di euro. Nuovo capitolo per tutti, il 2020 aprirà nuove porte su entrambi i fronti.