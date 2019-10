Calciomercato Napoli, Barcellona e Real Madrid stregate da Fabian Ruiz: è sfida sul mercato

Fabian Ruiz nel mirino di Barcellona e Real Madrid, ma il Napoli pensa al rinnovo dello spagnolo con una clausola sopra i 100 milioni.

Fabian Ruiz cattura la scena del mercato in , dove le due big sono pronte a darsi battaglia per avere il centrocampista del nelle prossime sessioni. Il club azzurro pensa al rinnovo per blindare il proprio gioiello.

Il sta pianificando un nuovo innesto a centrocampo per sostituire Rakitic, ormai ai margini del progetto blaugrana e sempre più vicino all'addio: la dirigenza ha individuato nel classe '96 azzurro il candidato ideale per prendere le chiavi della mediana catalana.

Discorso analogo per il , che ormai da tempo studia un ringiovanimento di un reparto guidato ancora dai pilastri Modric e Kroos: Zidane ha fornito l'identikit del profilo per dare nuova freschezza al centrocampo e dopo le difficoltà avute per Pogba, Eriksen e Van de Beek le attenzioni sono ricadute sul giocatore del Napoli.

Il club partenopeo non ha però intenzione di privarsi di Fabian Ruiz a stagione in corso, sembra dunque improbabile un addio a gennaio: la dirigenza sta pensando invece di offrire un nuovo contratto con una clausola di rescissione che superi i 100 milioni di euro.

Il braccio di ferro avuto in estate con i Blancos sul fronte James Rodriguez potrebbe aver raffreddato i rapporti con Aurelio De Laurentiis: un fattore che potrebbe fornire un leggero vantaggio al Barcellona, ma la sensazione è che per arrivare allo spagnolo entrambe le squadre dovranno mettere sul piatto una somma altissima.