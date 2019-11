Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz nel mirino del Real: contatti già avviati

Il Real Madrid ha individuato in Fabian Ruiz uno dei suoi obiettivi per la prossima stagione. Contatti avviati con il giocatore.

Quella che sta vivendo Fabian Ruiz è probabilmente la stagione della definitiva consacrazione. Il centrocampista spagnolo è diventato uno dei pilastri del di Carlo Ancelotti e, grazie ad una lunga serie di prestazioni di grande spessore, è entrato nel mirino di alcuni tra i migliori club europei.

Da mesi ormai si parla di un fortemente interessato a riportare in l’ex gioiello del Betis e secondo quanto riportato da ESPN, avrebbe già mosso i primi passi in vista della prossima stagione.

Ad ottobre, emissari dei blancos hanno iniziato a trattare con l’entourage del giocatore il quale, nonostante la concorrenza di altre super big come e , avrebbe già mostrato il suo gradimento per la destinazione.

Il tutto è ovviamente ancora in fase embrionale, visto che il Real Madrid sarà poi chiamato a trovare un accordo per l’eventuale cessione con il Napoli. Nel contratto che lega Fabian Ruiz ai partenopei infatti, non è inserita alcuna clausola rescissoria ed il prezzo del suo cartellino potrebbe variare tra gli 80 ed i 100 milioni di euro.