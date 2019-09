Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz piace al Barcellona: opzione rinnovo

Il Napoli vuole rinnovare fino al 2024 il contratto di Fabian Ruiz: lo spagnolo è un obiettivo di mercato del Barcellona per l'estate 2020.

Arrivato a nell'estate del 2018 per 30 milioni di euro, Fabian Ruiz in poco più di una stagione è riuscito a imporsi come uno dei punti fermi della formazione di Carlo Ancelotti. Un ruolo di leader a centrocampo che non è passato inosservato al , pronto a riportarlo in .

Come raccontato da 'Mundo Deportivo', i catalani sono tornati infatti a osservare con attenzione il giocatore azzurro (già cercato in passato), desiderosi di convincerlo ad unirsi alla truppa di Ernesto Valverde la prossima estate.

L'obiettivo dei blaugrana è quello di formare un centrocampo di soli giovani, con Frenkie De Jong e Arthur, andando così a operare un vero e proprio ricambio generazionale all'interno del reparto che ora vede ancora nel ruolo di protagonisti dei veterani come Sergio Busquets, Arturo Vidal e Ivan Rakitic.

Per questo i culé in occasione di -Napoli dello scorso weekend hanno inviato Eric Abidal a visionare dal vivo Fabian Ruiz, con lo spagnolo che in quella gara è anche andato a segno.

Un forte interesse che, secondo il 'Corriere dello Sport', starebbe preoccupando e non poco il Napoli. Nonostante il giocatore sia legato ai partenopei fino al 2023, il presidente Aurelio De Laurentiis è infatti pronto a rinnovare il contratto del centrocampista fino al 2024, con un ritocco verso l'alto dell'ingaggio.

Al momento il giocatore si trova infatti molto bene alla corte di Ancelotti e per questo il Napoli vorrebbe sfruttare il momento positivo per convincerlo a restare ancora a lungo.

Il messaggio è chiaro: se vuole Fabian Ruiz, il Barcellona dovrà sudarselo.