Calciomercato Napoli, è fatta per Lobotka: 20 milioni più 4 di bonus

Manca solo l'ufficialità per l'approdo di Stanislav Lobotka al Napoli: operazione da 20 milioni più 4 di bonus che finiranno nelle casse del Celta.

Dopo Demme, anche Stanislav Lobotka. Il braccio di ferro tra e Vigo sembra essersi concluso con l'accordo tra le due società, che porterà il centrocampista slovacco a sposare la causa azzurra nei prossimi giorni del calciomercato invernale.

Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, il Napoli ha strappato il sì del sulla base di venti milioni più quattro di bonus. Una cifra molto vicina ai 25 richiesti dal club spagnolo per liberare Lobotka, che da tempo aveva dato il suo sì al trasferimento alla corte di Ancelotti.

Il Celta non avrebbe accettato cifre inferiori per un motivo ben preciso, ovvero la percentuale per il Nordsjaelland. Il club danese ha infatti inserito una particolare clausola sulla futura rivendita del giocatore dopo il passaggio al Celta Vigo: ben il 25% del prezzo andrà infatti nelle casse di tale società.

Lobotka, compagno di Hamsik nella Nazionale slovacca, viene visto dal Napoli proprio come erede dell'ex capitano, nonchè di Jorginho: un regista che sa far girare la palla, seppur decisamente meno abile in zona rete rispetto al connazionale. In termini realizzativi, più vicino all'attuale giocatore del .

Proprio Hamsik, capitano di Lobotka in Nazionale, avrebbe telefonato al giocatore del Celta Vigo per convincerlo ad accettare la destinazione italiana. Tutto fatto, nei prossimi giorni arriverà in per vestire la maglia azzurra e cominciare una nuova parte della sua carriera.