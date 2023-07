Il Napoli cerca un colpo in difesa: Scalvini e Le Normand le priorità

Dopo la cessione di Kim al Bayern, la priorità del nuovo corso guidato da Rudi Garcia è sistemare il reparto arretrato.

Vincere è difficile, confermare una vittoria è ancora più arduo. Lo sa bene il Napoli, che se vuole confermare lo Scudetto conquistato nel campionato 2022/2023 dovrà lavorare in maniera impeccabile dentro e fuori dal campo.

A partire dal mercato, che lo scorso anno sembrava aver ridimensionato gli Azzurri e invece li ha lanciati verso il terzo storico tricolore al termine di un campionato letteralmente dominato.

Ceduto Kim Min-Jae al Bayern per circa 60 milioni di euro, ora il Napoli si concentra sul mercato in entrata. Come eredi e sostituti del coreano, sulla lista in mano al presidente Aurelio De Laurentiis spiccano due nomi come riferisce la Gazzetta dello Sport.

Il primo è quello di Giorgio Scalvini dell'Atalanta. Giovane ma che ha già maturato esperienza e sembra destinato a diventare uno dei pilastri della difesa italiana negli anni a venire.

L'Atalanta chiede 50 milioni. Una cifra extra-large, giustificata in parte dal valore del calciatore e in parte dalla consapevolezza del tesoretto che tiene in cassaforte il Napoli in questo momento.

L'altro nome è Robin Le Normand, roccioso centrale in forza alla Real Sociedad di recente entrato, dopo aver acquisito la cittadinanza, nel giro Nazionale spagnola.

Per lui stesso prezzo di Scalvini, ma stabilito da una clausola rescissoria. Ridotte a zero dunque le possibilità di ottenere uno sconto sul cartellino.

Si monitorano anche altri profili, come quello di Ko Itakura del Borussia Moenchengladbach. Ma resta un nome indietro nelle gerarchie rispetto ai primi due citati.