Calciomercato Napoli, Demme idea per la mediana: offerti 15M al Lipsia

Con la trattativa per Lobotka che rallenta, il Napoli mette nel mirino anche Diego Demme: pronta un'offerta da 15-16 milioni per il Lipsia.

Il continua la ricerca di un mediano da regalare a Gennaro Gattuso per sistemare un centrocampo in sofferenza. E non c'è solo Lobotka tra i nomi sulla lista del direttore sportivo Giuntoli.

Con la trattativa con il Vigo che attraversa una fase di stallo, come raccontato da 'Sky Sport', i partenopei si cautelano mettendo nel mirino Diego Demme, centrocampista del capolista in .

Per il mediano di origini italiane (il cui padre tifa proprio Napoli) il club partenopeo ha pronti 15-16 milioni per convincere i Roten Bullen a lasciar partire il giocatore, finora uno degli uomini cardine di Julian Nagelsmann.

Demme ha saltato soltanto una partita in stagione, la sfida contro il in persa 0-2. 24 presenze, di cui 20 da titolare e 11 volte da capitano, dopo l'infortunio di Willi Orban.