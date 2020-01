Calciomercato Napoli: Demme ad un passo, Seri se salta Lobotka

Secondo 'Sky Sport' il Napoli starebbe per chiudere l'acquisto di Diego Demme: Spunta il nome di Seri se dovesse saltare Lobotka.

Il secondo quanto riportato da 'Sky Sport' sarebbe ad un passo dall'acquisto di Diego Demme dal : operazione da 10 milioni più 2 di bonus, il giocatore dovrebbe arrivare in già nei prossimi giorni.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il primo colpo del mercato invernale dei partenopei sarà a centrocampo: Demme è sempre più vicino al Napoli. Il destino del mediano tedesco del Lipsia sembra già scritto nel suo nome: Demma, infatti, ha origini calabresi ed il padre gli ha voluto assegnare il nome in onore di Diego Armando Maradona. Il centrocampista classe '91 era a Napoli durante le feste natalizie, come ha mostrato lui stesso sul suo profilo 'Instagram'.

Sempre secondo quanto riportato da 'Sky Sport' Demme sarebbe atteso a Napoli fra questa sera e domani per essere sottoposto alle visite mediche. Il mercato dei partenopei non si fermerà con il centrocampista del Lipsia: prosegue la trattativa con il Vigo per Lobotka, ma se dovesse saltare il club azzurro si starebbe già cautelando contattando il per Jean Michael Seri.