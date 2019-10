Calciomercato Napoli, il Dalian punta al doppio colpo Callejon-Mertens

Il Dalian Yifang punta Callejon e Mertens: entrambi sono in scadenza con il Napoli, per il belga c’è l’ipotesi di un addio a gennaio.

Sono due tra i giocatori più importanti della rosa del e non è un caso che siano anche due tra gli elementi più utilizzati in assoluto da Carlo Ancelotti, ma i contratti che legano entrambi al club partenopeo hanno, almeno per il momento, la scadenza fissata a giugno 2020.

Il futuro di José Maria Callejon e di Dries Mertens è ancora tutto da scrivere e non è escluso che per i due possano presto aprirsi le porte della . Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Dalian Yifang sarebbe più che pronto ad accoglierli entrambi, garantendo loro contratti lunghi e certamente estremamente ricchi.

Sulla panchina della compagine cinese siede oggi Rafa Benitez, un tecnico con il quale Callejon ha tra l’altro un rapporto particolare. Fu proprio l’allenatore spagnolo infatti a a convincere l’allora giovane attaccante del ad accettare di iniziare una nuova fase della sua carriera al Napoli e a ritagliargli fin da subito un ruolo da protagonista all’ombra del Vesuvio.

Benitez, che tra l’altro ha contribuito a rendere Callejon uno dei giocatori più duttili in circolazione, conosce bene i pregi del suo pupillo e sa ovviamente che sarebbe un elemento capace di fare la differenza in Cina e l’ipotesi di portarlo in squadra a parametro zero rappresenta una tentazione più che forte. Ad attendere l’estero iberico al Dalian ci sarebbe un ricco triennale, una cosa non da poco per un giocatore di 33 anni che prima di compiere un tale passo però vorrà certamente confrontarsi con la sua famiglia.

Lo stesso percorso potrebbe compierlo anche Dries Mertens, un gioiello per il quale il club cinese sarebbe pronto a mettere sul tavolo un contratto da ben 17 milioni di euro. In questo caso la volontà sarebbe quella di chiudere già a gennaio, garantendo ovviamente al Napoli un indennizzo.

In caso di fumata nera nel corso del mercato invernale, l’alternativa sarebbe quella di aspettare giugno per accogliere un attaccante, che è ancora tra i più prolifici in assoluto della , senza alcun esborso. Il Napoli non vorrebbe rinunciare a Mertens, ma il calcio moderno è fatto anche di bilanci e quindi ogni opzione verrà vagliata.

Il Dalian, non molti mesi fa, è riuscito già nell’impresa di convincere Hamsik ad accettare la Cina ed ora è pronto a riprovarci con altre due colonne azzurre. Il tempo dirà se a prevalere saranno offerte che farebbero vacillare chiunque o gli affetti, per il momento ogni scenario va considerato possibile.