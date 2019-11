Calciomercato Napoli, Ciciretti nel mirino dell'AEK Atene

Amato Ciciretti è ai margini del Napoli e attende una nuova sistemazione: sull'ex Benevento c'è l'AEK Atene, dove giocano diversi ex Serie A.

Una presenza con la Primavera e nient'altro, nemmeno una panchina, nonostante sia inserito nella lista per la . Amato Ciciretti vive la sua stagione ai margini del e a gennaio punta a trovare una nuova avventura.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', sul giocatore si è manifestato l'interesse dell' Atene. Il classe 1993 starebbe valutando l'idea di trasferirsi in Grecia già nella prossima sessione di mercato per provare la sua prima esperienza all'estero, dopo tanti anni tra Serie B, Serie C e poca Serie A.

All'AEK Ciciretti troverebbe diversi giocatori che in Serie A ci hanno giocato: Livaja, ex e , l'ex bolognese Oikonomou, l'ex Krsticic e anche Daniele Verde, dopo l'avventura al Valladolid.

Sarebbe il terzo cambio di maglia consecutivo invernale per Ciciretti, che nel gennaio scorso è passato in prestito all' , mentre nel 2018 è stato acquistato dal dopo 6 mesi in A col .