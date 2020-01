Calciomercato Napoli, Ciciretti in uscita: c'è il Perugia

Ai margini del Napoli da inizio stagione, Amato Ciciretti a gennaio potrebbe lasciare gli azzurri e approdare al Perugia in Serie B.

Ancora qualche ora e si apriranno ufficialmente i battenti del calciomercato invernale in , anche se qualcuno - vedi il con Ibrahimovic - ha anticipato i tempi, in attesa poi di depositare materialmente il contratto a partire dal 2 gennaio.

Molte le squadre in cerca del rinforzo giusto, ma anche parecchi i calciatori che non vedono ora di cambiare aria per trovare nuovamente spazio. È il caso di Amato Ciciretti, la cui parabola ha davvero del misterioso.

Approdato al nel gennaio 2018 sull'onda delle ottime stagioni al , il 26enne attaccante romano non è mai stato preso in considerazione in casa azzurra e - dopo i prestiti a e - in questa prima parte di stagione è rimasto ai margini della rosa partenopea, non venendo mai convocato da Ancelotti prima e da Gattuso poi.

Zero presenze in partite ufficiali con la maglia del Napoli e una fugace apparizione con la squadra Primavera lo scorso settembre: questo il bilancio di Ciciretti da quando è stato acquistato dal club azzurro e dunque non stupisce che il suo agente stia cercando in tutti i modi di trovargli una sistemazione a gennaio.

Sistemazione che - come riferisce il 'Corriere dell'Umbria' - potrebbe essere il in Serie B. Il club dei Grifoni sta valutando se dare il benservito a Massimo Oddo dopo la brutta sconfitta interna col e affidare ad un nuovo allenatore le speranze di promozione, ma intanto un primo mattone lo potrebbe mettere con Ciciretti. Un giocatore che nella cadetteria ha già dimostrato di saper fare la differenza, come ricordano bene a Benevento.