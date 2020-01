Calciomercato Napoli, Ciciretti va all'Empoli in prestito: è ufficiale

Operazione in uscita del Napoli: il club azzurro cede in prestito secco Amato Ciciretti all'Empoli.

Il cede. Dopo l'arrivo di Demme, il club di De Laurentiis perfeziona l'uscita di una pedina da tempo ai margini del progetto: Amato Ciciretti.

L'esterno offensivo approda all' con la formula del prestito secco fino a giugno, come annunciato dalla società toscana.

"Amato Ciciretti è un nuovo calciatore azzurro: il calciatore classe 1993 arriva a titolo temporaneo dal Napoli".

📣 Amato Ciciretti è un nuovo calciatore azzurro: il calciatore classe 1993 arriva a titolo temporaneo dal @sscnapoli pic.twitter.com/rEOBlGmXFt — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) January 9, 2020

Ciciretti, acquistato dal Napoli nel 2017 dal , con la maglia dei partenopei non ha mai giocato: nell'ultimo anno di Sarri fu ceduto al , per poi finire all' nella prima stagione di Ancelotti.

In quella attuale, l'ex sannita non è partito per il ritiro di Dimaro restando ad allenarsi a parte: in estate la sua cessione non è andata a buon fine, mentre a gennaio l'Empoli ha deciso di puntare su di lui e toglierlo dalla naftalina.