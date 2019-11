Calciomercato Napoli, Castagne e Kessié opzioni per gennaio

Il Napoli cerca rinforzi sugli esterni e in mediana: in vista di gennaio spuntano le opzioni Castagne e Kessié.

Un esterno sinistro ed un centrocampista di sostanza. Il proverà a sfruttare la sessione invernale di calciomercato invernale per andare a rafforzare la sua rosa e colmare qualche lacuna.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Ancelotti attualmente può contare solo su tre esterni, ovvero Di Lorenzo, Mario Rui ed Hysai (quest’ultimo non sembra intenzionato a rinnovare il contratto che scadrà nel 2021 ed è attratto dalla ) in attesa totale recupero di Ghoulam.

Il terzino algerino sta continuando a faticare ed è alle prese con problemi muscolari che stanno rendendo più in salita la strada che porta alla completa guarigione e per questo motivo nel mirino dei partenopei è finito Timothy Castagne. L’esterno belga non ha ancora trovato con l’ un’intesa per il rinnovo e potrebbe essere utilizzato in Champions qualora gli orobici non riuscissero a centrare l’approdo agli ottavi di finale.

Altro elemento che interessa ai partenopei è Gagliolo del , un giocatore che Giuntoli conosce dai tempi del , mentre più complicato sarebbe arrivare a Grimaldo del .

Per il centrocampo circola invece il nome di Franck Kessié. Il giocatore ivoriano potrebbe essere giunto al capolinea della sua avventura al e gode della stima degli uomini mercato del Napoli, tanto che il suo agente sarebbe già stato contattato. Sempre per la mediana piace anche Torreira, un profilo già seguito nei mesi scorsi.

Sul fronte attacco invece, non dovrebbero essere previsti innesti. Nonostante le tante voci, Aurelio De Laurentiis non ha mai presentato offerte per Zlatan Ibrahimovic e l’intenzione è quella di continuare a puntare su Milik.