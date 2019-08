Calciomercato Napoli, Campana obiettivo: c'è anche l'Atalanta

Lozano vicino, Llorente alternativa a Milik, Icardi sogno: il sfoglia il catalogo delle punte a poco meno di tre settimane dal termine del mercato, per puntellare una rosa che dovrà competere con la per la conquista dello Scudetto.

Ma il nome a sorpresa per il reparto avanzato è un altro: si tratta di Leonardo Campana, stellina classe 2000 del Barcelona SC e protagonista assoluto con la maglia dell' nel Sudamericano Sub-20 2019 vinto proprio dalla 'Tri' (capocannoniere della competizione con sei reti).

Secondo 'Radio Estrella', i partenopei sarebbero molto vicini per una cifra attorno ai 5 milioni, con una possibile percentuale sulla futura rivendita da destinare al club ecuadoriano.

Ma nelle ultime ore, come riportato dai media sudamericani, si sarebbe inserita anche l' che potrebbe recitare un ruolo da antagonista nella corsa a uno dei millennial più in vista nel panorama calcistico mondiale.

Il presidente del Barcelona SC, José Francisco Cevallos, ha ammesso che l'addio di Campana è più di una semplice possibilità. Diversi i club interessati.

"Siamo in trattativa per la cessione, vogliamo mantenere il controllo sul 30% del cartellino. E' possibile che in futuro venga ceduto di nuovo in Europa e noi saremmo lieti di entrare in questo affare. Sono tante le società su di lui, lo ha chiesto anche una squadra messicana importante, vedremo cosa dirà suo padre. C'è tempo fino al 2 settembre per poterlo vendere".