Calciomercato Napoli, Berge nel mirino: duello con Liverpool e Chelsea

Il torna sul mercato in vista della finestra invernale di gennaio e continua a monitorare il giovane talento del Sander Berge, sul quale però si sono fiondate anche le squadre inglesi, e su tutte.

La conferma dell'interesse azzurro nei confronti del norvegese classe '98 arriva proprio dal direttore sportivo del club belga ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

"Il Napoli è interessato a Sander, è possibile arrivare a un accordo. Sappiamo che anche il Liverpool segue il ragazzo, Klopp dopo la partita ad Anfield si è complimentato con lui. Ci sono club in su Berge e il Napoli è una di queste, ma non ci sono per ora offerte concrete. Dalla prossima settimana le cose potrebbero cambiare, non abbiamo ancora avuto contatti concreti".