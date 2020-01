Calciomercato Napoli, asse col Verona: Amrabat a giugno, Kumbulla può arrivare subito

Il Napoli studia un triplo colpo dal Verona: a giugno in arrivo Amrabat e Rrhamani, si lavora invece per avere Kumbulla già a gennaio.

Asse di calciomercato caldissimo tra e con gli azzurri che, in attese di chiudere l'affare Lobotka, lavorano per regalare a Gattuso un rinforzo anche in difesa.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'obiettivo secondo 'Il Mattino' sarebbe quello di avere a subito a disposizione Kumbulla. Ma non solo. Sul tavolo infatti ci sono sempre i nomi del centrocampista Amrabat e dell'altro difensore Rrhamani.

Entrambi però in questo caso dovrebbero arrivare solo la prossima estate e l'accordo col Verona secondo 'Sky Sport' in questo caso sarebbe stato raggiunto sulla base di circa 35 milioni di euro.

Per formalizzare la doppia operazione, insomma, si attende solo che il Napoli trovi l'intesa anche con Amrabat. Il centrocampista però sarebbe tentato anche dall' che è in forte pressing sugli agenti del giocatore.

In giornata quindi Giuntoli dovrebbe incontrare gli stessi agenti di Amrabat per cercare di superare definitivamente la concorrenza nerazzurra e chiudere l'affare.