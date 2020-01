Calciomercato Napoli: Allan verso il rinnovo fino al 2024

Da 'fautore' dell'ammutinamento a perno di Gattuso: Allan e il Napoli fanno pace e si avviano a prolungare fino al 2024. Gaetano verso la Juve Stabia.

Dopo quanto accaduto al termine di - , immaginarlo era fantacalcio. Ed invece, l'arrivo di Gattuso e il chiarimento con De Laurentiis junior hanno portato Allan ad un passo dal rinnovo.

Lo riferisce 'Repubblica', spiegando come il brasiliano sia tornato sui soliti standard di rendimento dopo l'approdo di Ringhio in panchina. Ma soprattutto, la frattura ricomposta col club ha fatto il resto.

Allan era considerato tra i 'fautori' dell'ammutinamento di inizio novembre, andato in scena dopo il match di Champions con gli austriaci: un brutto episodio già seppellito, visto che l'intesa per prolungare fino al 2024 è vicina.

Da Allan a chi invece non ha mai trovato spazio quest'anno: Gianluca Gaetano, che Ancelotti ha voluto tenere in rosa e 'convertito' a centrocampista, come riporta il 'Corriere dello Sport' è vicino al prestito per farsi le ossa.

Sulle tracce del talento classe 2000 c'è la Stabia, chiamata a centrare la permanenza in Serie B.