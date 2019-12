Calciomercato Napoli, Acuña nel mirino: obiettivo per gennaio

Il Napoli punta su Acuña per gennaio: l'esterno sinistro dello Sporting potrebbe approdare al San Paolo nelle prossime settimane.

Il momento negativo del può chiamare anche rinforzi sul mercato. Uno dei possibili nuovi arrivi per gennaio è Marcos Acuña, esterno sinistro argentino, nazionale e giocatore in forza allo Lisbona.

Secondo quanto riporta ‘O Jogo’, il classe 1991 ex Racing de Avellaneda sarebbe la priorità del club di Aurelio De Laurentiis per rinforzare la rosa a disposizione di Gattuso. Può giocare su tutta la fascia sinistra, sia da terzino che da ala, ed è un intoccabile per la formazione portoghese.

Nonostante l’allenatore Silas lo reputi un perno, la società sembra disposta a venderlo per fare cassa, tanto che l’agente del giocatore dovrebbe arrivare a Lisbona nelle prossime settimane per fare il punto sul suo assistito.

I contatti tra Sporting e Napoli si sarebbero intensificati e il trasferimento sembra sul punto di chiudersi a gennaio. Acuña quest’anno ha giocato 19 partite e segnato un goal con lo Sporting. In carriera ha vestito per 27 volte la maglia dell’argentina.