El Chiringuito - Munir all'Atalanta, chiusura vicina: trattativa in fase avanzata

L'Atalanta è pronta ad accogliere Munir El Haddadi, 27enne ex talento del Barcellona: al Getafe nell'ultima stagione, può arrivare a parametro zero.

Chiusa la stagione con un quinto posto valso il ritorno in Europa dopo un anno d'assenza, l'Atalanta programma già il futuro e inizia a porre i primi paletti in vista della prossima stagione. Con un calciatore che sembra essere particolarmente vicino sul mercato: Munir El Haddadi.

Lo ricordate al Barcellona? Bene: quelli sono altri tempi. La realtà odierna dice che Munir ha appena concluso la sua prima e unica stagione al Getafe, che con 28 spezzoni di partita e tre reti ha aiutato a evitare la retrocessione in Segunda División. E ora che va in scadenza di contratto, come rivela 'El Chiringuito', l'Atalanta è pronta a portarlo in Italia.

Tra i bergamaschi e Munir, secondo quanto scoperto dal programma televisivo spagnolo, le trattative sono già in fase avanzata. E dunque una chiusura, con tanto di fumata bianca, potrebbe avvenire presto. Essendo in scadenza, l'ex Barcellona arriverebbe in Italia a parametro zero e senza costi di cartellino per l'Atalanta.

Munir, come detto, ha indossato la maglia del Getafe soltanto per un anno. In precedenza aveva giocato non solo nel Barcellona, ma anche nel Siviglia. In Catalogna aveva vinto - da comprimario - Liga e Champions League, in Andalusia l'Europa League del 2020 contro l'Inter.

Chiusura vicina con l'Atalanta, in attesa di aggiornamenti. Gian Piero Gasperini, fresco di permanenza per portare avanti l'entusiasmante progetto nerazzurro, sta dunque per accogliere il primo rinforzo per la prossima stagione. Obiettivo: rilanciarne ambizioni e carriera. Gli anni di Munir, del resto, sono appena 27.