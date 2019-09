Calciomercato Milan, è ufficiale: Rebic rossonero

Ante Rebic al Milan, è ufficiale: il classe 1993 arriva dall'Eintracht in prestito biennale con diritto di riscatto.

Trattativa, volo, visite e firma. L'operazione last minute è completata: ora Ante Rebic è ufficialmente un nuovo giocatore del .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

I rossoneri hanno comunicato l'arrivo dell'attaccante croato in prestito biennale con diritto di riscatto, che dovrebbe essere intorno ai 25-30 milioni di euro.

L'articolo prosegue qui sotto

Rebic arriva dall' Francoforte, con cui ha passato gli ultimi tre anni vincendo anche una DFB-Pokal nel 2018, con una doppietta in finale contro il . Per lui in 100 presenze e 25 goal.

Ora per il croato il ritorno in , dove ha già vestito la maglia della e quella del , totalizzando 18 presenze in .