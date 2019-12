Calciomercato Milan, Todibo obiettivo: sfida al Bayer Leverkusen

Jean-Clair Todibo ha attirato le attenzioni di mezza Europa: oltre al Milan piace molto anche al Bayer Leverkusen. Il Barcellona riflette.

Il calciomercato sta per aprire i battenti e i club sono in cerca di occasioni da prendere al volo: il dovrà necessariamente agire per migliorare il livello di una rosa in grossa difficoltà dal punto di vista dei risultati, reduce da un pesantissimo 5-0 sul campo dell' .

Un'opportunità da sfruttare per Paolo Maldini e Zvonimir Boban potrebbe essere quella rappresentata da Jean-Clair Todibo, centrale difensivo del che il prossimo 30 dicembre compirà 20 anni.

Secondo 'Mundo Deportivo' i rossoneri sono in pole insieme al : i tedeschi sarebbero però la meta preferita dai catalani in caso di cessione per la loro militanza in , dettaglio non da poco considerato che il Milan quest'anno non partecipa ad alcuna coppa europea.

Per Todibo sono arrivate richieste anche da e : quella di farlo partire a gennaio potrebbe essere la soluzione ideale pregustata dal Barcellona per aumentare il minutaggio del giocatore, finora impiegato in sole tre partite (tra cui la recente sfida di San Siro contro l' in Champions).

Ogni volta in cui è stato chiamato in causa, Todibo ha sempre ben figurato confermando le ottime impressioni sul suo conto e risalenti già ai tempi del , società da cui gli spagnoli lo hanno prelevato a gennaio pagando un indennizzo di un milione con sei mesi d'anticipo sulla scadenza del contratto.

Qualora l'affare dovesse andare a buon fine, il Milan spera che si riveli positivo come l'acquisto di Theo Hernandez, altro difensore arrivato dalla che sta convincendo tutti i critici con prestazioni al di sopra della media.