Calciomercato Milan, Todibo si avvicina: accordo col Barcellona

Milan e Barcellona trovano l'intesa per Jean-Clair Todibo: prestito con diritto di riscatto a 20 milioni, ora serve l'ok del difensore.

Il muove grossi passi in avanti per Jean-Clair Todibo. Dopo Ibrahimovic, il secondo colpo di gennaio dovrebbe essere lui: accordo trovato col .

Lo riferisce la 'Gazzetta dello Sport', svelando i termini dell'intesa raggiunta tra rossoneri e blaugrana per il trasferimento del difensore: prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni.

Il Barcellona, che in un primo momento poneva come condizione per cedere Todibo l'inserimento di un diritto di recompra nell'affare, pare aver desistito togliendo un grosso ostacolo dalla strada del Milan per arrivare al francese.

L'ultimo step prima della fumata bianca è l'assenso del calciatore, il quale entro 7 giorni dovrà fornire una risposta al Diavolo: Milan e Barça, intanto, apparecchiano il trasferimento.