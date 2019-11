Calciomercato Milan, telefonata per Giroud: derby con l'Inter

Non solo l'Inter: anche il Milan pensa a Olivier Giroud come rinforzo di gennaio. Sul francese c'è anche l'interesse del Borussia Dortmund.

Un attaccante campione del mondo da titolare, ai margini del proprio club, chiama interesse per forza. Ed è ciò che sta succedendo intorno a Olivier Giroud, che nel non trova più spazio e a gennaio può cambiare aria.

L'attaccante ex e è da tempo nel mirino dell', che ne ha fatto un obiettivo per regalare un rinforzo ad Antonio Conte. Secondo quanto riporta 'Sky Sport', c'è anche un altro club italiano interessato al classe 1986: il .

Se nella testa della dirigenza rossonera c'è Zlatan Ibrahimovic come possibile primo obiettivo, l'idea sarebbe quella di tenere aperto un canale anche per Giroud. Per il quale ci sarebbe stata una telefonata esplorativa.

Le richieste del giocatore, che ha compiuto 33 anni lo scorso 30 novembre, a livello di contratto sono di due anni e mezzo, quindi un accordo fino al 2022. Ha prolungato con il Chelsea nello scorso maggio fino al 30 giugno 2020.

Oltre alle due milanesi, c'è anche un terzo club che starebbe pensando a Giroud: il , alla ricerca di un'alternativa da garantire a Paco Alcácer, spesso alle prese con diversi problemi fisici.