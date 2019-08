Calciomercato Milan, Suso piace a Marsiglia e Lione: pronti 30M

Il Milan potrebbe incassare 30 milioni dalla cessione di Suso; intanto Jacopo Sala entra tra gli obiettivi rossoneri in caso di uscita di Conti.

Dopo tanti colpi in entrata, gli ultimi sono Rafael Leão e Leo Duarte, il adesso dovrà operare anche qualche uscita per mettere a posto un po' i conti. L'ultimo indiziato è Suso.

Secondo 'Tuttosport', ci sono due squadre che si sono fortemente interessate a Suso: sono e . I due club di hanno contattato l'agente dello spagnolo, Alessandro Lucci, cercando di capire i margini per una trattativa sia con il Milan che con l'ex .

Il Milan chiede 30 milioni per il cartellino di Suso, mentre lo spagnolo vorrebbe addirittura un ingaggio da 6 milioni all'anno, cosa che appare improbabile. Il giocatore dovrà abbassare le richieste prima di poter trattare.

Intanto sempre sul fronte uscite, il Milan sta pensando di dare Andrea Conti in prestito secco per un anno, per poterlo fare giocare con continuità dopo i brutti infortuni.

Al suo posto potrebbe arrivare in questo caso Jacopo Sala dalla , che Giampaolo conosce bene e stima. Sala sarebbe sulla carta la riserva di Calabria per il ruolo di terzino destro.

In modo parallelo prosegue, anche se a passi lenti, la trattativa con l' per Angel Correa. Il Milan spera che la squadra di Simeone prima o poi abbassi le aspettative sul prezzo del suo cartellino. L'argentino vuole solo i rossoneri ed ha rifiutato il .