Calciomercato Milan, Suso è cedibile: spunta il possibile scambio con Under

Secondo quanto riportato da Repubblica, Milan e Roma starebbero pensando ad uno scambio clamoroso: Ceginz Under per Suso.

Doveva essere uno dei punti di forza del , uno dei pezzi pregiati dai quali ripartire nel corso di questa annata, la sua stagione però si è sin qui rivelata deludente, certamente la più amara da quando veste la maglia rossonera.

Suso è passato in breve tempo dall’essere uno degli idoli di San Siro ed essere uno degli elementi spesso contestati. I suoi numeri parlando di ben 16 presenze in campionato condite da una sola rete, ma sono le sue recenti prestazioni a raccontare meglio un calo che in pochi avrebbero immaginato.

Rallentato nel corso della brevissima parentesi Giampaolo anche da qualche equivoco tattico, l’esterno iberico con Pioli non è riuscito a rilanciarsi e, dopo essere stato blindato la scorsa estate (il Milan ha rifiutato tutte le offerte pervenute) il suo status di incedibile adesso è decisamente venuto meno.

Come riportato da Repubblica infatti, Suso è stato di fatto messo sul mercato e per lui le pretendenti di certo non mancano. Tra le destinazioni più plausibili c’è la , società che segue da vicino il giocatore e con la quale si starebbe studiando un possibile scambio con Cengiz Under.

Come Suso, anche l’esterno turco non sta vivendo, complice anche un infortunio che l’ha costretto per settimane ai box, un’annata indimenticabile ed il Milan potrebbe rappresentare la squadra giusta con la quale rilanciarsi.

A confermare il fatto che il Milan sia comunque alla ricerca di un esterno offensivo, anche le voci sempre più insistenti di un interesse per Politano, altro elemento che potrebbe cambiare il volto del comparto avanzato dei meneghini.