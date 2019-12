Calciomercato Milan, suggestione Haaland: i rossoneri ci pensano

Secondo il 'Corriere dello Sport', il Milan pensa a inserirsi nella corsa a Erling Haaland. Sul norvegese ci sono Juventus, Dortmund, Lipsia e United.

, , RB . Il futuro di Erling Haaland sembra sia in una di queste tre squadre e già da gennaio il norvegese potrebbe iniziare la sua nuova avventura. Anche dall’ però, oltre alla , qualcuno sembra pensare a lui: il .

Secondo il ‘Corriere dello Sport’ il norvegese classe 2000 sarebbe l’ultima suggestione di mercato della dirigenza del club rossonero, sempre molto attenta ai giovani, come dimostrano gli acquisti d Leao, Bennacer e Theo Hernandez nell’ultima sessione di mercato.

Haaland non sarebbe però un giovane come tutti gli altri, per quanto sia desiderato dalle squadre di tutta Europa e per l’appeal e l’hype che si porta dietro. Anche il Milan ne sarebbe rimasto folgorato e ora potrebbe avanzare l’idea di inseguirlo, unendosi al ‘gruppone’ con United, Dortmund e Lipsia, più la Juventus più dietro.

Il giocatore settimana scorsa ha parlato sia con il Lipsia che con il Dortmund, ma anche Solskjaer, suo connazionale e allenatore dello United, sarebbe andato a per provare a convincere il 19enne a scegliere Manchester.

Haaland si libererebbe dal Salisburgo per 30 milioni di euro e i rossoneri potrebbero offrigli un contratto da 5 milioni euro l’anno. L’uomo da 28 reti in 22 presenze stagionali è inoltre assistito da Mino Raiola, con cui il club di via Aldo Rossi ha aperto un canale per Ibrahimovic, già da diverse settimane. La suggestione Haaland, a casa Milan, potrebbe prendere piede.