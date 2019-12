Calciomercato Milan, Rodriguez verso l'addio: accordo con il Fenerbahce

Il terzino rossonero sta per lasciare il Milan e la Serie A: rossoneri e Fenerbahce trattano sulla base di un prestito di 18 mesi.

Niente , Ricardo Rodriguez sta sì per lasciare il , ma non per la . Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il terzino svizzero sta per approdare nel campionato turco e precisamente al già dal prossimo calciomercato invernale.

Secondo il media turco Hurriyet, infatti, Rodriguez avrebbe già trovato l'accordo con il Fenerbahce e la firma per rendere effettivo l'addio al Milan dovrebbe arrivare a giorni. Nonostante l'amore dello svizzero per Gattuso, futuro in quel di Istanbul.

Rodriguez ha del resto perso il posto da titolare al Milan in virtù dell'arrivo di Theo Hernandez, probabilmente il miglior giocatore rossonero in questa stagione: in vista dell'Europeo addio obbligato per evitare di perdere la condizione e la maglia da imprescindibile con la Nazionale elvetica.

Milan e Fenerbahce stanno trattando riguardo un prestito di 18 mesi, ovvero da gennaio 2020 a giugno 2021: a quel punto potrebbe scattare il diritto di riscatto per la compagine turca, in cerca di rinascita dopo una scorsa stagione decisamente da dimenticare.

Quinto posto a otto punti dalla vetta fin qui per il Fenerbahce, che alla pari della altre squadre di Istanbul deve fare i conti con l'ascesa a sorpresa del Sivasspor.

Per Rodriguez quattro presenze in Serie A e addio pronto, dopo due anni e mezzo. A meno di sorprese nei prossimi giorni pre-apertura ufficiale del calciomercato invernale.