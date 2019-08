Calciomercato Milan, Rebic l'ultima idea: l'Eintracht chiede 40 milioni

Su Ante Rebic potrebbe scatenarsi un derby di calciomercato tra Inter e Milan. Rossoneri vigili anche su Dani Olmo, ma la priorità e Correa.

Dopo aver piazzato gli acquisti di Krunic, Bennacer, Leao e Leo Duarte, il resta in attesa di capire quali mosse effettuare nelle ultime tre settimane di calciomercato. I rossoneri sanno che uno o due colpi dovranno piazzarli, soprattutto nella zona offensiva, ma non vogliono sbagliare l'investimento.

Il primo nome sulla lista di Leonardo, Boban e Maldini è sempre lo stesso: Angel Correa. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', da tempo il club rossonero ha l’accordo col giocatore - 3.5 milioni per cinque anni -, ma l’Atletico ha eretto un muro sulla valutazione: 55 milioni, dieci in più rispetto ai 45 offerti dai rossoneri.

Al momento, senza cessioni, il Milan non può alzare la posta. Per questo sta cominciando a valutare anche profili alternativi a quello di Correa. L'ultima idea in ordine di tempo si chiama Ante Rebic.

Seconda punta e all'occorrenza anche ala offensiva, il croato può lasciare l' dopo l'ottima stagione disputata l'anno scorso: 9 goal e 4 assist partendo praticamente da trequartista alle spalle di Haller e Jovic. Al Milan può fare comodo sia da seconda punta, sia da trequartista.

La richiesta dell'Eintracht, come sa bene anche l' , è di 40 milioni di euro. Rebic ciederebbe circa 3,5 milioni invece per lo stipendio. Al momento è un profilo che intriga, ma che resta in stand-by.

Situazione simile, secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', anche per Dani Olmo. Il talento spagnolo che ha impressionato con l'Under 21 potrebbe lasciare la per circa 25 milioni di euro. Su di lui sembrava esserci parecchia concorrenza, ma ancora non si è mosso dalla capitale croata. Il Milan resta vigile.