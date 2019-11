Calciomercato Milan, Raiola ha proposto Kean: "no" del Diavolo

Mentre continua la trattativa per Ibrahimovic, Mino Raiola avrebbe proposto ai rossoneri in alternativa anche Moise Kean, però rifiutato.

Il è impegnato nella trattativa che potrebbe portare Zlatan Ibrahimovic nuovamente a Milano, sponda rossonera. Essendo ormai svincolato, l'affare è condotto in prima persona da Mino Raiola, agente dell'attaccante svedese, che in questi giorni è in stretto contatto con i dirigenti rossoneri.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', proprio Mino Raiola avrebbe proposto anche un'alternativa al club rossonero: Moise Kean. L'attaccante vorrebbe già lasciare l' ed il suo procuratore lo ha proposto alla dirigenza del Milan.

Ma il club ha rifiutato. In passato sotto la gestione di Leonardo, il Milan aveva bussato alla porta della proprio per Moise Kean, ma agli attuali dirigenti evidentemente non interessa l'attaccante dell' .

Il giocatore non si è adattato né alla Premier League, né all' in generale. Raiola sta cercando di riportarlo in e per questo potrebbero aprirsi a breve anche altre piste.