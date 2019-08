Calciomercato Milan, quasi 30 milioni per Everton: no del Gremio

Il Milan ha provato in extremis il colpo Everton: il presidente del Gremio, però, ha rifiutato la proposta rossonera inviata da Paolo Maldini.

Tre giorni alla conclusione del mercato e Angel Correa è sempre più distante dal . Che ora sta provando disperatamente a battere altre piste, tra cui quella che porta ad . Senza successo, però.

Segui live e in esclusiva Milan-Brescia su DAZN. Comincia il tuo mese gratis

Come rivelato da 'Globoesporte', infatti, i rossoneri hanno fatto pervenire un'offerta sostanziosa al Gremio per strappare l'ala brasiliana, protagonista in Copa America e autire di un goal in finale. Valore della proposta: poco meno di 30 milioni di euro.

L'articolo prosegue qui sotto

Paolo Maldini ha inviato la proposta formale via email alla dirigenza del Gremio e in particolare al direttore esecutivo Klauss Camara, il quale l'ha ripassata al presidente Romildo Bolzan. Il no di quest'ultimo, però, ha interrotto la trattativa.

Il motivo? L'offerta del Milan è stata considerata troppo bassa dal Gremio, che potrebbe cedere in Europa entro lunedì sera, ma a una cifra più alta. Nei giorni scorsi, in questo senso, si è parlato di un'offensiva concreta da parte dell' .

Apparentemente senza Correa, e ora anche senza Everton, il Milan dovrà dunque guardare altrove per portare a casa l'attaccante che va cercando ormai da settimane. In lizza ci sono anche i nomi di Memphis Depay e di Mariano Diaz, rispettivamente in forza al e al .