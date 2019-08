Calciomercato Milan, preso il 17enne Tahar: arriva dal Lione

Colpo giovane per il Milan: preso Riad Tahar, cresciuto nel Lione. Sarà inizialmente aggregato alla squadra Primavera.

Operazione a sorpresa per il che si assicura un talento proveniente dalla : è fatta per il classe 2002 Riad Tahar, difensore centrale cresciuto nelle giovanili del . Lo riporta 'L'Equipe'.

Per il ragazzo si aprono le porte italiane dopo non essere stato trattenuto dall'OL al termine della scorsa stagione: Paolo Maldini ne ha approfittato decidendo di tesserarlo e di dargli un'opportunità in rossonero.

Almeno inizialmente, Tahar sarà aggregato alla squadra Primavera allenata da Federico Giunti, che sarà impegnata nel campionato di Primavera 2 dopo l'amara retrocessione maturata a maggio.