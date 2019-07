Calciomercato Milan: Plizzari va al Livorno in prestito

Alessandro Plizzari, portiere classe 2000 del Milan, lascia i rossoneri con la formula del prestito: in chiusura il suo passaggio al Livorno.

Nuovo prestito per Alessandro Plizzari. Reduce dall'esperienza come quarto portiere del e dai Mondiali Under 20, l'estremo difensore è pronto ad accasarsi al .

'Sky' parla di operazione in chiusura tra i rossoneri e il club labronico per il talento classe 2000, che si trasferirà in Toscana con la formula del prestito secco.

Plizzari, tra i protagonisti della spedizione dei ragazzi di Beruatto in culminata col quarto posto, due stagioni fa aveva difeso i pali della Ternana.

All'orizzonte una nuova avventura, con la maglia del Livorno, dove il talentuoso portiere proverà a trovare spazio con continuità e proseguire nel suo processo di crescita.