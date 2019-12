Calciomercato Milan, Paquetà obiettivo del PSG: si tratta

PSG all'assalto di Lucas Paquetà: Leonardo tratta col Milan per il centrocampista brasiliano.

Finito indietro nelle gerarchie di Pioli e - più in generale - mai sbocciato, Lucas Paquetà rischia di fare le valigie dopo appena 12 mesi al .

Sulle tracce del brasiliano, come riportato da 'Sky', c'è il interessato all'ex Flamengo: Leonardo ha avviato la trattativa col suo vecchio club, per capire se esistono margini di manovra.

Paquetà, acquistato lo scorso inverno dal Milan per 35 milioni, non sarà ceduto per una cifra inferiore. Sarà questa, dunque, la base di partenza su cui le due società dovranno ragionare nell'eventualità di un trasferimento in .

Poco considerato da Giampaolo e successivamente prima recuperato e poi rimesso in panchina con l'arrivo di Pioli, il verdeoro sta faticando ad imporsi. E il starebbe fiutando l'affare.