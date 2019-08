Calciomercato Milan, Neuhaus è il nome per il 2020

La società rossonera guarda già al mercato del prossimo anno: nel mirino è finito il giocatore tedesco del Borussia Monchengladbach.

Non solo Correa nella lista del . La società rossonera sta valutando altri profili per queste due ultime settimane di calciomercato, così da consegnare a Giampaolo la miglior squadra possibile. Si lavora però anche per il 2020: il nome nuovo è quello di Florian Neuhaus del Borussa Monchengladbach.

Classe 1997, si tratta di un interno di centrocampo che può essere utilizzato anche come trequartista ed esterno. Insomma, un giovane duttile e in rampa di lancio che ha debuttato nel calcio professionistico a 19 anni. Dopo il prestito al il ritorno a casa, per maturare in maniera rapidissima.

Nell'ultima tutta Europa ha potuto ammirare il talento di Neuhaus, visti i tre goal, ma sopratutti i dieci assist per i compagni del Moncnengladbach. Ha un contratto in scadenza nel 2021 e secondo La Gazzetta dello Sport sta pensando al trasferimento in .

Neuhaus non vorrebbe rinnovare il contratto con il , così da poter agevolare l'acquirente nel 2020. Il Milan è vigile, desideroso di portarlo in Serie A tra un anno. Si sta muovendo in anticipo per evitare la bagarre tra dodici mesi.

Del resto Neuhaus sta migliorando di anno in anno e la prossima potrebbe essere la stagione della conferma dopo l'ottima annata conclusasi a maggio. In qualcuno l'ha paragonato a Kakà: ora c'è proprio la squadra con cui il brasiliano ha vinto il Pallone d'Oro a tenerlo sotto osservazione.