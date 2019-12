Calciomercato Milan, niente Matic: "Non interessa"

L'area sportiva del Milan, attraverso l'ANSA, spegne la pista che conduce a Nemanja Matic: "Non interessa".

Niente per Nemanja Matic. La smentita riguardo una presunta trattativa col arriva direttamente dall'area sportiva del club rossonero, che tramite l'ANSA chiarisce come il serbo non rientri nei piani per gennaio.

"Non interessa al Milan".

Con queste poche ma chiare parole, il Diavolo spegne la pista che portava a Matic: in scadenza a giugno col Man Utd, non sarà dunque uno dei colpi invernali che faranno compagnia al ritorno di Ibrahimovic.

In estate Matic classe 1987 - era già stato proposto al Milan dal suo procuratore Vlado Lemic,ma evidentemente trattasi di un matrimonio che non s'ha da fare.