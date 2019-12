Calciomercato Milan, Matic per il centrocampo: va in scadenza a giugno

Oltre a Todibo in difesa, il Milan cerca un rinforzo a centrocampo: l'ultima idea è Nemanja Matic, in scadenza tra 6 mesi e ai margini dello United.

Il decimo posto in classifica e una zona che appare sempre più lontana chiamano rinforzi a gennaio. Il potrebbe essere la squadra con maggiori novità nel girone di ritorno, in tutti i ruoli: per la difesa si fa il nome di Todibo, in attacco la suggestione Ibrahimovic. E a centrocampo l'ultima idea: Nemanja Matic .

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Secondo quanto riporta la 'Gazzetta dello Sport', il serbo sta attirando l'interesse del Milan per la sua esperienza a livello internazionale: a 32 anni da compiere il prossimo agosto, ha vinto tanto tra , col , e , con e Manchester United . Ora però è finito ai margini della rosa di Solskjaer , anche per diversi problemi fisici.

In totale Matic quest'anno ha giocato soltanto 520 minuti, pochi per un giocatore della sua levatura. C'è aria di addio ai 'Red Devils', anche perché il contratto va in scadenza al 30 giugno 2020. Insomma, da gennaio Matic può già accordarsi con un altro club per andare via a parametro zero il prossimo giugno.

Tra questi club potrebbe esserci anche il Milan. Boban e Maldini però vorrebbero portarlo subito a San Siro, per dare a Pioli il giocatore fisico davanti alla difesa e poter spostare Bennacer da interno destro di centrocampo. Un piano attuabile se il serbo, pallino di José Mourinho sia a Londra che a Manchester, decidesse di venir subito a Milano. I rossoneri dovranno fronteggiare la concorrenza dell' Atlético Madrid , altra squadra molto interessata al giocatore.

L'asse con la si può invece scaldare per quanto riguarda Todibo : Maldini e Abidal, direttori tecnici dei due club, cercano un accordo per far volare il giocatore da a Milano. I blaugrana vorrebbero una recompra, il Milan vorrebbe invece ammorbidire le condizioni. La cifra di trasferimento potrebbe essere di 25 milioni di euro. Secondo il 'Corriere dello Sport' potrebbe arrivare anche il classe 2002 dello Zurigo Omeragic, anche lui difensore centrale. Giovani e veterani per far ripartire il Milan. Aspettando Ibra.