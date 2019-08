Calciomercato Milan, Mandzukic può essere l'idea last-minute

La Juventus continua a voler cedere Mandzukic e se si dovessero accendere diverse opzioni, allora il croato potrebbe sbarcare a Milano.

Il è sfumato, ma a poco pià di una settimana dal termine del calciomercato estivo, la cerca ancora un acquirente per Mario Mandzukic. E perchè non cederlo direttamente in ? Magari, a sorpresa, al di Giampaolo.

Secondo Tuttosport, infatti, potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni così l'idea Manzukic-Milan, anche considerando come la Juventus sia disposta a vendere il giocatore croato praticamente gratis. Il Bayern avrebbe potuto acquistarlo per dieci milioni, prima del no della società a Kovac.

Operazione difficile in ogni caso, anche considerati i 5 milioni che il 33enne percepisce alla Juventus: stipendio troppo alto per il Milan, che dovrebbe abbassare l'ingaggio o spalmarlo più anni. In ogni caso sarà decisiva l'idea di Mandzukic, che ha già fatto saltare l'affare con il .

Mandzukic ha rinnovato il contratto con la Juventus qualche mese fa, ma non rientra nei piani di Madama. I bianconeri, dopo aver fallito l'assalto a Lukaku, stanno provando ad acquistare Neymar, ma anche senza l'arrivo del brasiliano e la permanenza del croato, difficilmente l'ex Bayern avrà spazio da protagonista.

Il Milan ora come ora non è concentrato sugli acquisti e l'idea Mandzukic potrebbe svilupparsi solo dopo le cessioni: prima gli addii di Castillejo ed Andrè Silva, dunque la possibilità di vedere in rossonero Correa e magari anche il croato, così da portare esperienza in una squadra giovane sopratutto in attacco.

Giorni importanti per il calciomercato e per la Serie A, ad un passo dal ritorno ufficiale del campionato: si scaldano i motori.