Calciomercato Milan, Laxalt si avvicina al Torino: "Cerchiamo l'accordo"

Sfumata l'operazione che avrebbe potuto portarlo all', Diego Laxalt si avvicina al . L'esterno del viaggia spedito verso una nuova collocazione che, secondo Ariel Krasouski, potrebbe diventare realtà entro il fine settimana.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN. Comincia il tuo mese gratis

Queste le parole dell'agente del 26enne esterno uruguaiano rilasciate a "MilanNews" fuori dalla sede rossonera:

"Siamo venuti a parlare con il diretto per vedere com'è la situazione. Credo che verrà definito tutto tra oggi e venerdì. Se è vicino al Torino? Non so se sia vicino, stiamo trattando e cercando di arrivare a un accordo".