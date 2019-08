Calciomercato Milan, Laxalt sull'uscio: non convocato per Cesena

Diego Laxalt può lasciare a breve il Milan: a Cesena non ci sarà. L'agente conferma: "Martedì pomeriggio incontro con la dirigenza rossonera".

C'è più di un'assenza nella lista dei convocati diramata dal alla vigilia dell'amichevole di domani sera a Cesena: Reina, Bennacer, Rafael Leao, Krunic. Ma a far rumore più delle altre, per questioni di mercato, è quella di Diego Laxalt.

L'esterno uruguaiano è uno dei primi nomi in uscita dal Milan. E domani, come detto, non parteciperà alla sgambata del Manuzzi contro il Cesena. L'ennesimo segnale che la sua avventura con la maglia rossonera, dopo un solo anno dal suo arrivo dal , potrebbe essersi già conclusa.

A tal proposito, in mattinata ha parlato a 'Milannews.it' l'agente di Laxalt, Ariel Krasouski, confermando che il suo assistito è uno degli elementi più in bilico della rosa rossonera.

"Per ora nessuna novità, ma martedì pomeriggio abbiamo in programma un incontro a Casa Milan per parlare con la dirigenza rossonera. o estero? Nessuna preferenza, l'importante è che sia un grande club".

Su Laxalt sono segnalate in realtà formazioni come la , alla ricerca di un sostituto dell'infortunato Fares, l' e il . Realtà in cui l'ex genoano sarebbe il titolare praticamente indiscusso. Da capire se almeno una troverà il suo gradimento.