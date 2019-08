Calciomercato Milan, Laxalt all'Atalanta: accordo tra i club

Diego Laxalt può lasciare il Milan: l'Atalanta ha raggiunto l'accordo con i rossoneri, domani incontro tra il giocatore e la 'Dea' per chiudere.

Dopo gli acquisti, per il è tempo di vendere. In uscita dai rossoneri, come confermato da Paolo Maldini pochi giorrni fa, c'è Diego Laxalt, obiettivo di mercato dell'.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il club bergamasco avrebbe trovato un accordo per l'uruguagio. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Nella giornata di domani ci sarebbe in programma un ultimo incontro tra gli agenti di Laxalt e l'Atalanta per definire l'accordo con il giocatore. In caso di fumata bianca si potrebbe procedere alle visite mediche.

Laxalt a Bergamo ritroverebbe Gian Piero Gasperini, con cui ha lavorato già al con grande successo. La sua esperienza al Milan può dunque durare soltanto un anno, con 29 partite, molte delle quali partendo dalla panchina.

Nel ruolo di Laxalt i rossoneri hanno già acquistato Theo Hernandez, oltre ad avere anche Ricardo Rodriguez e Ivan Strinic, quest'ultimo in uscita, al pari dell'uruguagio ex e Genoa. Che nel futuro vede sempre più nerazzurro.