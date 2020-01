Calciomercato Milan, Kjaer ad un passo: accordo col Siviglia

Intesa tra Milan e Siviglia per il prestito con diritto di riscatto di Kjaer in rossonero: il difensore è all'Atalanta ma di proprietà degli andalusi.

Il sta per accogliere tra le proprie fila Simon Kjaer. Il danese, in prestito all' ma di proprietà del , è ad un passo dal vestirsi di rossonero.

'Sky' riporta dell'accordo raggiunto tra il Diavolo e la società andalusa, che sancisce il passaggio a titolo temporaneo con diritto di riscatto del difensore alla corte di Pioli.

Mai integratosi negli schemi di Gasperini, Kjaer era arrivato all'Atalanta per far compiere il salto di qualità alla difesa ed invece è rimasto ai margini del progetto nerazzurro.

Da qui la decisione di separarsi e la suggestione Milan, divenuta possibile grazie all'intesa trovata col Siviglia titolare del suo cartellino. Kjaer a San Siro, ci siamo.